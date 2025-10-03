EMANUEL GABOTTO REPRESENTÓ A ARGENTINA EN CUBA

El payador dolorense fue parte de las veinte actividades que en 4 días, se vivieron en distintos lugares emblemáticos de La Habana, dentro de lo que se llamó el Festival Oralitura.

Participaron no solo improvisadores de varios países , sino también músicos de otros géneros y artistas de otras disciplinas.

Entre otros, Gabotto compartió con el español Pedro Pastor, el colombiano Lokillo y los cubanos de Buena Fe. Además, junto a una verdadera selección de repentistas (Payadores) de varios países y de casi todos los municipios de la Isla.

Emanuel participó de talleres, el Choque de Improvisadores (Payadores Vs Raperos) y de un Guateque (Peña) Campesino tradicional.

Los lugares en donde se realizaron las actividades fueron , entre otros, en Casa de las Américas, Museo Nacional, Teatro Nacional, Pabellón Cuba, Centros Culturales.

Y la geografía habanera que los cobijó incluyó; Ciudad Habana, Habana Vieja, Vedado, oímar, Regla, etc.

A su vez, tuvo repercusión nacional debido a que participaron muchos medios televisivos, gráficos y radiales. Y contó con la presencia de Embajadores de algunos de los países participantes.

Pronto, Emanuel Gabotto, será parte del elenco de la Rural de Brandsen, el Festival Acuyay de Lobos, la Cruzada Solidaria de Monte, el ciclo Folklore en Termales Mall y la Peña La Paila de Bs As, entre otras fechas de octubre.