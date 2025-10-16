DOLORES EN LOS JUEGOS BONAERENSES 2025: MEDALLAS PARA ANALÍA BARRAGÁN Y ATAHUALPA CAÑETE

La atleta dolorense obtuvo la de plata el martes en lanzamiento de bala, y Atahualpa ganó la de oro ayer miércoles como Solista Vocal. Te contamos más resultados y anticipamos lo que viene.

RESULTADOS EN DEPORTE: El martes Analía Barragán ganó la medalla de plata en lanzamiento de bala, convirtiéndose en la primera para nuestra ciudad en esta edición.

En softbol las 3 categorías obtuvieron triunfos ayer: la sub 12 con este resultado pasó a semifinales mientras que la sub 14 y la sub 16 definen hoy jueves.

Futsal femenino sub 15 le ganó 4 a 1 a Ezeiza y hoy define frente a San Fernando su pase a semifinales.

Futbol PCD (Personas con Discapacidad) masculino ganó su 2do partido por 13 a 2 mientras que las mujeres perdieron su 2do partido.

Tenis + 60 femenino y masculino perdieron ambos el día de ayer. Con este resultado las damas quedaron afuera, y los caballeros se juegan hoy la chance de continuar. Sub 18 femenino ganó ambos partidos y hoy si gana pasa a semifinales. Sub 16 masculino perdió su 2do partido y quedó eliminado. Sub 14 doble masculino perdieron hoy y ganaron ayer. Deben ganar hoy para tener chances de seguir.

Newcom perdió ambos partidos y quedó eliminado.

Bochas masculino y femenino perdieron los dos partidos y quedaron eliminados.

Freefire ganó ambas rondas ayer y clasificó a 4tos de final. Jugarán hoy a las 15hs.

Benjamín Fernández clasificó a la final en 100 metros llanos sub 16.

Futbol Tenis masculino perdió ambos partidos y quedó eliminado.

Tiro femenino ganó la 2da ronda y clasificó a la 3a ronda que se juega hoy.

RESULTADOS EN CULTURA: Atahualpa Cañete ganó la primera medalla dorada para Dolores como Solista Vocal, en una competencia que se realizó ayer por la tarde en la Sala Piazzola del Teatro Auditorium. Interpretó “Zamba de los mineros”.

Albertina Dofur compite en Poesía Sub 15. El jurado se expide esta tarde a partir de las 19:30 hs.

Gonzalo Giles buscará otra medalla en Narración Oral PCD (el año pasado ganó la de plata). La competencia es el viernes desde las 9 hs.