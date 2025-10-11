DestacadoDolores

DOLORES:  DETIENEN A UN HOMBRE POR AMENAZAS Y PORTACIÓN ILEGAL DE ARMA

En Dolores, un hombre de 43 años fue detenido en las últimas horas en el marco de una causa judicial que lo vincula con amenazas hacia una mujer, resistencia a la autoridad y portación ilegal de un arma de fuego de uso civil.
El procedimiento estuvo a cargo de efectivos de la Comisaría, quienes dieron cumplimiento a una orden de detención emanada por el Juzgado en lo Correccional N°1, a cargo del Dr. Emiliano Lazzari.
La aprehensión se concretó en una vivienda de calle Stella Maris, donde el acusado fue trasladado y quedó alojado en la seccional de Dolores, a la espera de su posterior derivación al Servicio Penitenciario Bonaerense.
EDEA - Reclamo por inconvenientes en el servicio eléctrico - 2236343332
Castelli Ciudad - Intendente Fransico Echarren
