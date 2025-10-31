DestacadoDolores

CONTROL VEHICULAR: SECUESTRAN MOTO EN EL CENTRO DE DOLORES

En las últimas horas, personal policial interceptó una moto marca Honda CG Titan 150 cc, color blanco y negro, en la intersección de Castelli y Belgrano.

El rodado era conducido por un joven que circulaba con escape no original, por lo cual se labró la correspondiente infracción a la Ley Nacional de Tránsito Nº 24.449.

Ante la falta constatada, se procedió al secuestro de la moto, siendo trasladada y alojada en la Base de la UPPL Dolores.

Interviene en el hecho el Juzgado de Faltas Nº 1 de Dolores.

