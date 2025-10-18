Cierre de oro y plata para Dolores en los Bonaerenses

Con la medalla de oro conseguida por el equipo de Sóftbol sub 12, la delegación de Dolores cerró su paso por los Juegos Bonaerenses 2025 con una destacada cosecha de logros. Más allá de las preseas obtenidas, la experiencia dejó en evidencia el compromiso, el esfuerzo y el crecimiento de jóvenes deportistas que representan con orgullo a la ciudad en una de las competencias más importantes de la provincia.

Dolores cerró su participación en los Juegos Bonaerenses 2025 con medallas y grandes actuaciones

La delegación de Dolores tuvo un paso destacado por la edición 2025 de los Juegos Bonaerenses, sumando medallas tanto en deportes como en cultura y dejando una huella de esfuerzo, talento y compromiso.

🥇 Medalla de Oro para Atahualpa Cañete como vocal solista por Cultura.

🥇 Medalla de Oro en Softbol sub12

🥈Medalla de Plata en Free Fire con cuatro estudiantes de la Escuela Secundaria Técnica N°1.

🥈 Medalla de Plata para Ana Zamora en Tenis.

🥈 Medalla de Plata para Analia Barragán en Atletismo, lanzamiento de bala.

🥉Medalla de Bronce en Atletismo con Benjamin Fernández.

🥉 Medalla de Bronce para la categoría Sub14 de Sóftbol.

Además la delegación de 180 dolorenses compitieron en las disciplinas sóftbol, gimnasia artística, tiro, atletismo, básquet, futsal, patín, freefire, fútbol tenis, bonaerenses en carrera, tenis mayores, fútbol PCD, pentatlón, bochas, tenis, Newcom, cantante solista, poesía, narración oral y objeto artístico.

Más allá de los resultados, la delegación se destacó por su entrega en cada competencia y por haber representado a la ciudad en una de las fiestas deportivas y culturales más importantes de la provincia.