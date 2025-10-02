ALLANAN CÁRCEL DE DOLORES: LIDER NARCO DESDE SU CELDA DIRIGIRÍA VENTA DE DROGAS EN DOLORES, LA COSTA Y EL CONURBANO

Un importante operativo contra el narcotráfico sacudió a la ciudad de Dolores y sus alrededores. La Delegación de Drogas Ilícitas de Dolores llevó a cabo seis allanamientos simultáneos, con una distribución estratégica que abarcó la cárcel de Dolores, dos domicilios en la ciudad de Dolores, y otros en el Partido de La Costa, Pinamar y Lomas de Zamora.

El presunto líder narco, que ya había sido detenido en una causa anterior, fue allanado dentro de su celda en la Unidad Penal N° 6 de Dolores, ya que la investigación demostró que continuaría dirigiendo la actividad ilícita. Desde su lugar de detención bajo custodia, coordinaría la distribución y venta de estupefacientes que afectaría no solo a Dolores, sino también a localidades costeras como Ostende y Mar de Ajó, e incluso al conurbano, con un punto de abastecimiento detectado en Lomas de Zamora.

La Red Cae en Múltiples Puntos

La investigación, originada hace escasos meses, reveló que el presunto líder encarcelado habría sofisticado su modus operandi, utilizando aplicaciones no rastreables para comunicarse con sus cómplices. El objetivo era evadir las tradicionales intervenciones telefónicas.

Los operativos fueron ordenados por el Juzgado de Garantías N° 4 de Mar del Tuyú e incluyeron un total de cinco domicilios fuera de la cárcel:

Dolores y La Costa (Mar de Ajó): Dentro de Dolores, la Delegación de Drogas Ilícitas logró identificar y allanar domicilios de personas que formarían parte de la estructura encargada de la distribución local. La causa, de hecho, se había iniciado hace escasos meses tras la detención, a mediados de septiembre, de una femenina de nacionalidad paraguaya en un hotel de Mar de Ajó, quien se dedicaría al narco menudeo.

Dentro de Dolores, la Delegación de Drogas Ilícitas logró identificar y allanar domicilios de personas que formarían parte de la estructura encargada de la distribución local. La causa, de hecho, se había iniciado hace escasos meses tras la detención, a mediados de septiembre, de una en un hotel de Mar de Ajó, quien se dedicaría al narco menudeo. Pinamar (Ostende): En esta localidad se concretó la aprehensión de una mujer que era pieza clave en la distribución costera.

En esta localidad se concretó la que era pieza clave en la distribución costera. Lomas de Zamora: Este domicilio, ubicado en el Conurbano bonaerense, fue identificado como el principal punto de abastecimiento de las sustancias ilícitas para la red.

En el allanamiento a la Unidad Penal N° 6 de Dolores, se habría confirmado el sofisticado método del cabecilla: se secuestró un teléfono bajo registro y otro que sería ilegal no registrado, probando que manejaría el negocio desde la celda.

En los procedimientos se logró el secuestro de: importante cantidad de sustancia estupefaciente, balanzas que se utilizarían para el fraccionamiento, dinero en efectivo y teléfonos celulares clave para el análisis forense.

Resultados y Participación Interjurisdiccional

En el plano judicial, la Ayudantía Fiscal de Estupefacientes de Pinamar, a cargo de la Dra. Carina Galante, y el Dr. Marcos Scocimarro (titular de la UFIyJ Nro. 3 de Dolores) impulsaron la investigación que derivó en las órdenes judiciales.

Luego de los allanamientos, el Ministerio Público Fiscal dispuso la aprehensión inmediata de una mujer en Ostende. El presunto líder narco y otras dos personas involucradas fueron notificados de la nueva causa mientras se encuentran detenidos o imputados. Esta es la segunda investigación que enfrenta el cabecilla, con intervención de otro Juzgado de Garantías.

El éxito del operativo fue diagramado y cumplimentado de forma eficiente y conjunta por una amplia red de fuerzas, destacando la participación de:

Actores de la Justicia y Organismos de Investigación:

Juzgado de Garantías N° 4 de Mar del Tuyú (que libró las órdenes).

(que libró las órdenes). Ayudantía Fiscal de Estupefacientes de Pinamar (Dra. Carina Galante).

(Dra. Carina Galante). UFIyJ Nro. 3 de Dolores (Dr. Marcos Scocimarro).

(Dr. Marcos Scocimarro). Delegación Drogas Ilícitas Dolores.

Fuerzas de Seguridad y Entes Municipales:

Personal de la Secretaría de Seguridad del Municipio de La Costa.

Personal de la Secretaría de Seguridad del Municipio de Dolores.

Personal de la Secretaría de Seguridad del Municipio de Pinamar y Villa Gesell.

Personal de la Jefatura Departamental La Costa, Pinamar y Dolores.

La colaboración de todas estas áreas fue fundamental para lograr el acabado cumplimiento de las diligencias judiciales y preservar la integridad física de todas las personas involucradas durante los allanamientos.