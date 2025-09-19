TRENES ARGENTINOS PUSO A LA VENTA LOS PASAJES DE LARGA DISTANCIA PARA OCTUBRE

Los servicios a Rosario, Bragado, Junín y Mar del Plata se expenderán desde este mes con bandas tarifarias de acuerdo a la demanda.

La empresa ferroviaria informó que ya están disponibles los tickets de los servicios de larga distancia, para quienes quieran viajar.

Los boletos ya se pueden adquirir en las estaciones de Retiro, Constitución y Once y en las boleterías habilitadas en estaciones intermedias (consultar listado en https://www.argentina.gob.ar/transporte/trenes-argentinos/boleterias-habilitadas) o a través de la web oficial.

SERVICIOS

Buenos Aires – Mar del Plata (para octubre y noviembre)

Circulan dos servicios que salen desde Constitución, de lunes a viernes, a las 7:30 y a las 14:17; el regreso desde la localidad balnearia es a la 1:11 y a las 14:21.

La tarifa de los pasajes de primera clase varía de acuerdo a la demanda con bandas tarifarias que parten de los 25.000 pesos.

Desde el 19 de agosto y hasta mediados de noviembre, los trenes que van de Constitución a Mar del Plata no circulan los martes, miércoles y jueves; mientras que, los que regresan de la localidad balnearia a la ciudad de Buenos Aires no prestan servicio los miércoles y jueves.

Esta modificación encuentra sus causas en una serie de obras que se ejecutan en el tendido de vías, en el marco de la Emergencia Ferroviaria, para mejorar los niveles de seguridad operacional del recorrido.

Los sábados los trenes salen de Constitución a las 7.32 y 14:32, de Mar del Plata vuelven a la 1:11 y 14:36. En cambio, los domingos y feriados el horario de viaje es a las 7.25 y 14:52 desde la terminal porteña y a la 1:11 y 14:57 desde la ciudad marplatense.

Además, se suma un refuerzo los viernes a las 17:08 que retorna de Mar del Plata, los domingos a las 22:53.

Buenos Aires-Rosario (para octubre)

Sale un tren diario, desde Retiro a las 19:30 y desde Rosario Norte a las 3:01. El precio de los pasajes del tren a Rosario se modificará de acuerdo al día en el que el pasajero desee realizar el viaje. Habrá dos bandas tarifarias que van desde los 11.700 pesos en primera hasta 16.800 pesos en pullman https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/_buenos_aires_-_rosario_2024-12-01_v3_-_web_1080x1920_px.pdf

Los trenes se detienen en las 11 estaciones intermedias del recorrido: Campana, Zárate, Lima, Baradero, San Pedro, Gob. Castro, Ramallo, San Nicolás, Empalme Villa Constitución, Arroyo Seco y Rosario Sur.

Buenos Aires-Córdoba (para octubre)

Salen dos trenes semanales, desde Retiro los jueves y domingos a las 15:45 y de Córdoba los martes a las 17:00 y los viernes a las 21:13.

Los pasajes cuestan 25.000 pesos en primera, 30.000 en pullman y 72.400 en camarote para dos personas.

El servicio se detiene en 15 estaciones del recorrido: Campana, Zárate, Baradero, San Pedro, Ramallo, San Nicolás, Rosario Sur, Rosario Norte, Correa, Cañada de Gómez, Armstrong, Marcos Juárez, Leones, Bell Ville y Villa María.

Buenos Aires-Tucumán (para octubre)

Cuenta con dos trenes semanales que parten desde Retiro los miércoles y domingos a las 21:10 y de Tucumán los martes y viernes a las 21:30.

Los pasajes cuestan 38.000 pesos en primera, 46.200 en pullman y 131.200 en camarote para dos personas.

El servicio se detiene en 21 estaciones del recorrido: Campana, Zárate, Baradero, San Pedro, San Nicolás, Rosario Sur, Rosario Norte, San Lorenzo, Andino, Serodino, Gálvez, Rafaela, Sunchales, Arrufó, Ceres, Pinto, Colonia Dora, Herrera, La Banda, Cevil Pozo y Alderetes.

Buenos Aires-Bragado (para octubre y noviembre)

Salen tres servicios semanales desde Once los lunes, miércoles y viernes a las 18:35 y de Bragado los lunes, miércoles y viernes a las 1:20.

La tarifa de los pasajes de primera clase varía de acuerdo a la demanda con bandas tarifarias diferentes que van entre los 7.500 y 8.475 pesos.

El servicio se detiene en 7 estaciones del recorrido: Haedo, Luján, Mercedes, Suipacha, Chivilcoy, Vaccarezza y Mechita.

Buenos Aires-Junín (para octubre y noviembre)

Sale un servicio diario que parte de Retiro a las 18:15 y retorna a las 1:10 de lunes a sábados y a las 1:31 domingos y feriados.

El precio de los pasajes del tren a Junín se modificará de acuerdo al día en el que el pasajero desee realizar el viaje. Habrá dos bandas tarifarias. Para conocer el valor de cada pasaje se podrá ingresar a https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/_buenos_aires_-_junin_2025-07-01_-_web_1080_x_1920_px.pdf

El servicio se detiene en 10 estaciones del recorrido de ida: José C. Paz, Pilar, Mercedes P, Franklin, Rivas, Castilla, Rawson, Cucha Cucha, Chacabuco y O´Higgins: sumando la estación Sáenz Peña, en su itinerario de regreso.

Ante cualquier duda o consulta, el pasajero puede ingresar en https://www.argentina.gob.ar/transporte/trenes-argentinos/horarios-tarifas-y-recorridos/servicios-regionales-larga-distancia