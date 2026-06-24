Cronograma: sueldo y aguinaldo estatales y docentes

Sueldos y medio aguinaldo se pagarán etre el martes próximo y el siguiente. El detalle, repartición por repartición.

El Gobierno bonaerense dio a conocer el cronograma de pagos correspondiente a los salarios de junio y al medio aguinaldo para los trabajadores de la administración pública provincial.

Según informó la Tesorería General de la Provincia, los depósitos comenzarán el próximo martes 30 de junio y se extenderán hasta el martes 7 de julio.