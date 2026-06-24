Belgrano hubiera desaparecido en 2015 sin la obra del Rio Salado

El titular de la Unidad de Coordinación de Cuencas Hídricas de la provincia, ingeniero Gelene, destacó la importancia de las obras del Plan Maestro del Río Salado, una intervención que calificó como transformadora para el interior de la provincia de Buenos Aires. Durante una entrevista brindada a FM 101.5 de Castelli, el funcionario remarcó el impacto que tuvo el proyecto en la prevención de inundaciones y en el desarrollo productivo de amplias regiones bonaerenses.

“Sin el Plan Maestro del Río Salado, General Belgrano hubiera desaparecido en 2015”, afirmó Gelene al recordar las históricas crecidas que afectaron a gran parte de la provincia. Según explicó, el alcance de las inundaciones habría sido mucho mayor de no haberse ejecutado las obras de canalización y ampliación del cauce.

El funcionario sostuvo además que en sectores cercanos a la Ruta Nacional 3 el agua “hubiera pasado un metro y medio por arriba”, generando graves consecuencias para localidades, productores y la infraestructura vial.

En ese sentido, celebró el inicio de la Etapa V del Plan Maestro, que será financiada por el Banco Europeo. “La obra se paga sola porque permite recuperar enormes extensiones de campos muy productivos desde Alberti hasta Junín”, expresó.

“Me gusta contar esto porque son obras muy importantes. Conozco el Salado de punta a punta”, señaló Gelene, quien este jueves llegará a Chascomús junto a equipos técnicos para participar de una charla abierta destinada a explicar los avances del proyecto de obra hídrica en la región.

Durante la entrevista en FM 101.5, también advirtió que las autoridades siguen con atención los pronósticos climáticos para el último trimestre del año, período en el que se espera la presencia del fenómeno de El Niño, que podría generar un aumento de las precipitaciones.

Para Gelene, el Plan Maestro del Río Salado representa una de las obras hidráulicas más importantes de la historia de la provincia, no solo por su capacidad para reducir el riesgo de inundaciones, sino también por el impacto económico y social que ha tenido en el desarrollo del interior bonaerense.