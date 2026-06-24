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CAMIONES Y MICROS DEBERÁN RESPETAR EL CARRIL DERECHO OBLIGATORIO

La Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) intensifica desde hoy los controles sobre camiones de carga y micros de pasajeros para hacer cumplir el uso obligatorio del carril derecho, una infracción frecuente en los principales corredores de ingreso y egreso a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

La medida busca ordenar la circulación en horarios de alta densidad vehicular y reducir situaciones de riesgo y tiempos de traslado. La Ley Nacional de Tránsito establece que camiones y micros deben circular por el carril derecho y utilizar el izquierdo únicamente para maniobras de sobrepaso.
Los operativos se desarrollan mediante controles fijos en ocho peajes estratégicos, patrullajes en los horarios de mayor circulación vehicular y el uso de drones y cámaras de monitoreo para detectar maniobras indebidas y sancionar a quienes circulen fuera de los carriles permitidos.

Los puestos de control están ubicados en los peajes de Cañuelas (RN3), Uribelarrea (RN205), Olivera (RN5), Villa Espil (RN7), Larena (RN8), Lima (RN9), Zárate (RN12) y Hudson (Au. Buenos Aires – La Plata).

Además del respeto del carril obligatorio, durante los operativos se controla la documentación para circular, el uso del cinturón de seguridad, la correcta identificación de patentes, el uso del celular al volante y el cumplimiento de alcohol cero, obligatorio para conductores profesionales.
Los operativos de control se realizarán con la participación de Corredores Viales, Autopistas del Sol, AUBASA, Autopista del Oeste, las cámaras del transporte de cargas y pasajeros, la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT), el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el Ministerio de Transporte de la provincia de Buenos Aires.

Los siniestros viales protagonizados por transporte pesado suelen tener consecuencias mucho más graves debido al tamaño y peso de estos vehículos. Frente a esta problemática, la ANSV continúa reforzando controles y medidas de prevención para reducir la siniestralidad y mejorar la seguridad vial en las rutas del país.

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