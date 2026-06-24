La Plata: hallan un arsenal con 25 armas y más de 6.700 municiones en la casa de un adolescente de 16 años

En Instagram se filmó armado en la vía pública. Se llevó un allanamiento en su casa tras una investigación por presunta intimidación pública

Un adolescente de 16 años de La Plata quedó bajo investigación judicial luego de un allanamiento donde la Policía secuestró un importante arsenal compuesto por 25 armas de fuego, más de 6.700 municiones y cartuchos de distintos calibres, además de otros elementos de interés para la causa.

El procedimiento fue llevado adelante por la Dirección de Contraterrorismo de la Superintendencia de Investigaciones de Delitos Complejos y Crimen Organizado, en el marco de una causa por presunta intimidación pública que tramita en el fuero de Responsabilidad Penal Juvenil del Departamento Judicial La Plata.

La investigación comenzó por publicaciones en redes sociales

Según se informó, la pesquisa se inició el 12 de mayo durante una Mesa de Análisis sobre eventos de tiroteos en establecimientos educativos, un espacio de trabajo conjunto entre áreas especializadas en cibercrimen y la Dirección de Contraterrorismo.

En ese contexto, los investigadores detectaron publicaciones realizadas desde una cuenta de Instagram en las que un joven, aparentemente menor de edad, aparecía efectuando prácticas de tiro en lo que sería un polígono. Además, en otro registro se observaba cómo extraía un revólver de gran calibre de una mochila transportada en una bicicleta.

A partir de tareas de inteligencia e investigación digital, los efectivos lograron identificar el domicilio vinculado al usuario de la cuenta y reunieron elementos probatorios que fueron puestos a disposición de la Justicia.

El allanamiento arrojó un resultado “altamente positivo”

Tras la intervención de la Justicia de Responsabilidad Penal Juvenil, se autorizó un allanamiento que se concretó durante la jornada y que, de acuerdo con fuentes policiales, tuvo un resultado altamente positivo.

Durante el operativo se secuestró un teléfono celular, una remera con simbología específica y una enorme cantidad de municiones y cartuchos de diferentes calibres.

Entre los elementos hallados se contabilizaron 4.217 cartuchos calibre 12/70 y otras 2.487 municiones correspondientes a diversos calibres, entre ellos .357, .40, .45, .44 Magnum, .380, .25, .32, .22, 9 milímetros, .38 y 16.

Encontraron escopetas, pistolas, revólveres y carabinas

Los investigadores también secuestraron 25 armas de fuego de distintas características y procedencias. Entre ellas había escopetas semiautomáticas, de repetición y de tiro a tiro; pistolas semiautomáticas de varios calibres; revólveres y carabinas.

Dentro del arsenal incautado figuraban armas de marcas reconocidas internacionalmente como Glock, Beretta, Benelli, Ruger, Smith & Wesson, Sig Sauer, Bersa, Tanfoglio y Walther, entre otras.

Asimismo, fue hallado un equipo destinado a la recarga de municiones, elemento que también quedó incorporado a la investigación. Según Consigna El Dia.

Notificaron al menor y a su padre

Por disposición judicial, tanto el adolescente investigado como su progenitor fueron notificados de la imputación vinculada al delito que se investiga.

Las armas secuestradas serán sometidas a peritajes técnicos y análisis especializados, mientras que la totalidad de los elementos incautados fue remitida a las dependencias correspondientes para continuar con las actuaciones judiciales.

La causa continúa bajo investigación para determinar el origen del armamento, la situación legal de las armas y el alcance de las conductas atribuidas al menor involucrado.