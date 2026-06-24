Gran parte del territorio provincial bonaerense está bajo alerta amarilla por frío

Todo el norte de la provincia de Buenos Aires está bajo advertencia por las bajas temperaturas.

Mientras se espera la llegada a la provincia de Buenos Aires de las consecuencias de un ciclón extratropical, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) lanzó una alerta por bajas temperaturas en gran parte del centro y el norte del país, que incluye un amplio sector de la provincia de Buenos Aires.

La alerta es de nivel amarillo, lo que indica un “efecto leve a moderado en la salud”. Según el SMN, estas bajas temperaturas “pueden ser peligrosas, sobre todo para los grupos de riesgo, como niños y niñas, personas mayores de 65 años, con enfermedades crónicas”.

Amarillo helado

En el territorio bonaerense, el área afectada por la alerta forma una curva que va desde Carhué, Guaminí y Salliqueló al sudoeste, abarca todo el norte provincial, toma todo el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), y llega hasta los partidos de Castelli, Tordillo y Dolores.