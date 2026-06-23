El oficialismo canceló el informe de Adorni en el Senado, aunque él dice estar dispuesto a presentarse

La Cámara alta confirmó el temario de la sesión ordinaria que se llevará a cabo este jueves con la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada como eje central. El oficialismo resolvió pedir la exigencia de una mayoría calificada para tratar los expedientes de Adorni, pero hubo un bloque aliado que no asistió al encuentro. El jefe de Gabinete agregó por la noche una cuota más de incertidumbre con un posteo en X.

Luego de una reunión de Labor Parlamentaria de más de una hora, el oficialismo en el Senado consensuó este martes con algunos de los aliados cambiar el plan firmado la semana pasada y exigir los dos tercios para avalar el expediente de interpelación con eventual moción de censura sobre Manuel Adorni. Asimismo, está confirmado que la sesión informativa del jueves 2 de julio queda suspendida, aunque alrededor de las 20 de este martes el propio jefe de Gabinete agregó una cuota de incertidumbre con un posteo en X.

Es un hecho que la Cámara alta abrirá el recinto este jueves 25 de junio con la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada como eje central, más los pliegos dictaminados por la Comisión de Acuerdos y una serie de Tratados Internacionales. Según constató parlamentario.com, el nuevo plan de Labor Parlamentaria suscripto este martes por La Libertad Avanza y los aliados será puesto a consideración en el comienzo de la sesión.

El encuentro realizado en el despacho de presidencia no contó con la presencia de representantes del interbloque Popular, ni tampoco de Convicción Federal. Pero sí estuvieron Bartolomé Abdala (presidente provisional), Patricia Bullrich (jefa de bloque) y Agustín Coto (titular de Asuntos Constitucionales) por La Libertad Avanza; Carlos “Camau Espínola” de Provincias Unidas; y Eduardo Vischi del radicalismo. El resto de los dialoguistas se habría comunicado virtualmente.

Sin embargo, llamó la atención que uno de los ausentes fuera el presidente del bloque Pro, Martín Goërling Lara, quien abiertamente fijó una postura en relación a la interpelación y remoción del cargo de Manuel Adorni. Tampoco estuvieron los representantes de la bancada Por Santa Cruz, José Carambia y Natalia Gadano.

El giro en la postura definida en el primer plan de Labor se debe, según informaron fuentes legislativas, a la existencia de 12 antecedentes -de 1997 hasta acá-, donde se presentaron expedientes para interpelar a la figura del jefe de Gabinete y en todos los casos, el texto fue girado a la Comisión de Asuntos Constitucionales. Esta será la explicación que dará La Libertad Avanza en el recinto este jueves, en la sesión prevista para las 11 de la mañana.

A diferencia de lo que pasó en la Cámara de Diputados, el oficialismo no fue presionado para convocar a comisión y poner a consideración el pedido de informes verbales, la interpelación o la moción de censura sobre Manuel Adorni, jefe de Gabinete, denunciado por presunto incremento patrimonial irregular.

La suspensión del informe de gestión

La confirmación se conoció minutos antes de que arrancara una nueva reunión de Labor Parlamentaria entre los presidentes de bloques de la Cámara alta, que días atrás habían acordado sesionar este jueves e incluso tratar el pedido de interpelación al ministro coordinador, investigado por enriquecimiento ilícito, con fecha para el mismo 2 de julio e impulsado por el interbloque peronista.

Sin embargo, tras un encuentro informal con aliados, la jefa de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, señaló a la prensa acreditada que el informe se suspendió por recomendación de ella misma. “No tenía sentido hacerlo venir para que lo tengan ocho horas castigándolo en público”, dijo la senadora sobre una presentación que podía convertirse claramente en una virtual interpelación. Incluso, reveló que hay aliados que no quieren hacerles preguntas en calidad de jefe de Gabinete.

No obstante ello, al caer la tarde el propio jefe de Gabinete difundió un posteo en X aclarando su disposición a concurrir al Senado. “Estoy a disposición para presentarme el día 2 de Julio próximo al Honorable Senado de la Nación para brindar el informe de gestión como marca la Constitución Nacional”, posteó el funcionario.

Cada vez más desgastado, Adorni buscó este martes una foto de respaldo con senadores libertarios que lo fueron a ver a Casa Rosada en tandas. Bullrich fue la principal ausente. Tales reuniones se dieron el mismo día en que en la Cámara de Diputados no se alcanzó quórum para tratar pedidos de interpelación y eventual moción de censura.

Por su parte, LLA y bloques dialoguistas mantienen la sesión convocada para este jueves, con el proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada como uno de los temas principales, pero la nueva reunión de Labor tenía por objetivo rectificar cuál debe ser la mayoría necesaria para tratar el proyecto de interpelación.

Aunque la semana pasada la propia Bullrich avaló que fuera por mayoría absoluta, esto es, la mitad más uno del Cuerpo (37), esto generó tal revuelo que buscarán acordar que, por no contar con dictamen, se requieren dos tercios de los votos para tratarlo sobre tablas. Esto demoraría aún más la fecha de una eventual interpelación. Mientras, el Gobierno gana tiempo.

Parlamentario