EL MUNICIPIO COLOCÓ NUEVAS CALDERAS EN EL COLEGIO NACIONAL

La Municipalidad de Dolores avanzó en la colocación y puesta en funcionamiento de nuevas calderas para el Colegio Nacional, dando una respuesta concreta a un reclamo urgente planteado por la institución.

“Las mejoras llegan porque hay diálogo, compromiso y gestión. seguimos trabajando para resolver problemas concretos y mejorar las condiciones de nuestras escuelas”, dijo el Intendente Juan Pablo García.

La medida permitirá mejorar las condiciones de calefacción del establecimiento en una época del año en la que las bajas temperaturas hacen indispensable garantizar espacios adecuados para estudiantes, docentes y trabajadores de la educación.

La gestión fue posible gracias al trabajo articulado entre las autoridades de la Escuela, el Municipio y el Consejo Escolar, que coordinaron acciones para dar una solución rápida.