Se jugó la etapa regional de los JJBB en Adultos Mayores

El sábado ppdo. se disputó en la sede del Polideportivo dolorense la final regional de ajedrez en la categoría Adultos Mayores (ex Abuelos Bonaerenses) de los Juegos Bonaerenses. Participaron cuatro ajedrecistas de la zona dirigiendo la prueba el castellense Mauro Fabián Brivio, mediante el sistema Round Robin (todos contra todos) a dos ruedas, con un ritmo de 12+3 (12 minutos iniciales por encuentro con el agregado de 3 segundos luego de cada movimiento).



Hizo suya la victoria el fuerte aficionado de General Madariaga, Luis Alberto Jorge, quien viene realizando buenas performances en los últimos tiempos, luego de retomar los trebejos. Lo secundó el Maestro Internacional dolorenses Marino Alejandro Cid, completando la grilla el pinamarense Héctor Walsh y el marajense Lorenzo Quiroga.

Jorge ha quedado clasificado para las finales bonaerenses, a realizarse, presumiblemente, en Mar del Plata, durante el mes de noviembre.