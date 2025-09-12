REPROGRAMACIÓN DE FECHA: “EL POTRO” ENIZ DISPUTARÁ UN TÍTULO DE LA ASOCIACIÓN MUNDIAL DE BOXEO

El boxeador dolorense Jonathan “El Potro” Eniz, volverá a presentarse ante su público en un nuevo desafío titular, en este caso por el Cinturón Cono Sur, vacante de la Asociación Mundial de Boxeo de peso welter frente al santafesino Oscar “El Torero” Retamoso.

Tras la suspensión de la fecha por el corte de energía, la pelea fue reprogramada para el viernes 3 de octubre, a partir de las 21 horas en el Polideportivo Municipal Evita.

La jornada es organizada por la Asociación Amigos del Poli y por el promotor nacional Juan Brignone, con el auspicio de la Municipalidad de Dolores.

El ganador del título en disputa, ingresará en los rankings regionales de la AMB, la entidad más antigua del boxeo internacional y que actualmente cuenta con dos campeones mundiales argentinos como Fernando “El Puma” Martínez (quien buscará unificar cinturones el próximo 22 de noviembre) y el recientemente coronado monarca interino Mirco Cuello.

En su extensa carrera, Eniz ya ha conquistado el título Intercontinental IBO Welter, combatiendo de visitante en Noruega, y el título sudamericano, tanto en peso ligero como en peso welter. Actualmente su récord se compone de 61 peleas, con 36 victorias (17 de ellas antes del límite), 23 derrotas, 1 empate y una pelea sin decisión.

Enfrente tendrá al “Torero” Retamoso, quien disputará un cinturón internacional por primera vez en su carrera profesional. Actualmente, tiene un historial de 12 peleas, con 7 victorias (1 antes del límite) y 5 derrotas.

El combate será a 10 rounds y fiscalizado por las autoridades designadas por la Asociación Mundial de Boxeo.

La jornada se complementará con 5 combates con los mejores amateurs de la región.

Las entradas anticipadas estarán disponibles a un valor de $ 10.000 / 12.000 según la ubicación y podrán adquirirse hasta el 2 de octubre contactándose a los siguientes teléfonos 2245458631 / 2245506900 / 2245475454 / 2245477516

Posteriormente el valor será de 12.000 y 15.000