RAMIRO BLASI ANUNCIÓ EL LANZAMIENTO DE “HACIA EL FUTURO”, SU LIBRO SOBRE EDUCACIÓN

En el marco del cierre de campaña, el candidato a consejero escolar por la lista del Intendente Juan Pablo García, Ramiro Blasi, lanzó su libro “Hacia el Futuro”, una obra que invita a repensar la educación como la herramienta central para transformar la realidad.

“El futuro no sucede por azar. Se construye con manos firmes, corazones abiertos y mentes dispuestas a soñar y a trabajar”, señaló Blasi sobre el libro, y planteó que cada aula, cada maestro y cada estudiante tienen el poder de generar cambios profundos en la sociedad.

El autor destaca que “Hacia el Futuro” no es un libro de promesas, sino “una invitación a pensar, cuestionar y actuar”, poniendo a la escuela pública en el centro de la construcción de un país más justo, humano y digno.

“El futuro está en nuestras manos. La educación es la herramienta para hacerlo posible”, afirmó Blasi al comunicar el lanzamiento.