DOLORES FUE SEDE POR PRIMERA VEZ DE LOS JUEGOS INTERREGIONALES BONAERENSES

Durante el jueves y viernes, Dolores recibió a más de dos mil deportistas que compitieron en la instancia interregional de los Juegos Bonaerenses, un hecho histórico ya que por primera vez la ciudad fue sede de esta etapa tan importante a nivel provincial.

Gracias al trabajo conjunto con los clubes locales, se lograron acondicionar más de 15 escenarios de competencia, preparados para el nivel de los torneos.

“Estamos felices, por primera vez Dolores es sede regional de los Juegos Bonaerenses. Recibimos equipos de toda la región y felicitamos a los deportistas dolorenses que llegaron a esta instancia”, dijo el Intendente Juan Pablo García.

Por su parte, el subsecretario de Deportes, Cristian Cardozo, destacó: “Entendemos que hay un gran compromiso de las autoridades y las instituciones de Dolores para organizar esta instancia de torneos bonaerenses. La ciudad ha crecido en infraestructura y vemos que tiene un gran potencial. Vamos a acompañar ese crecimiento y el desarrollo, estamos muy orgullosos”.

El evento dejó en claro que Dolores se consolida como capital regional del deporte, demostrando capacidad organizativa, infraestructura adecuada y el compromiso de toda la comunidad para recibir a miles de jóvenes atletas de la región.