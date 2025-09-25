DOLORES: FIJARON FECHA DE AUDIENCIA EN LA CAUSA POR LA MUERTE DE GUIDO ZARANTONELLO

La Justicia confirmó la fecha de la audiencia preliminar en la causa por la muerte de Guido Zarantonello, el joven de 18 años que falleció en marzo de 2024 tras ser embestido mientras circulaba en bicicleta en Dolores.

La audiencia quedó programada para julio de 2027, lo que generó malestar en la familia, que considera excesiva la espera para avanzar hacia el debate oral y volvió a reclamar que el caso no quede impune.

La acusada es Mónica Fortini, empleada del Poder Judicial, quien irá a juicio imputada por homicidio culposo agravado, ya que al momento del hecho conducía con más de un gramo de alcohol en sangre.

El trágico episodio ocurrió el 29 de marzo de 2024, en la zona de Rico y Kennedy. Zarantonello fue embestido y arrastrado varios metros; pese a haber sido trasladado al Hospital Municipal, falleció poco después debido a las graves lesiones.