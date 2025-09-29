CONTINÚAN LAS OBRAS EN DOLORES: JUAN PABLO GARCÍA INAUGURÓ MÁS CUADRAS DE PAVIMENTO

El Intendente Juan Pablo García, junto a los vecinos, inauguró otras dos cuadras de asfalto en calle Ricchieri, entre Ramón Melgar y Olmos y, Solís entre Necochea y Brandsen.

“Estas son obras pensadas estratégicamente y que dan respuesta a reclamos históricos de barrios que estuvieron mucho tiempo olvidados. Estamos cumpliendo con lo que prometimos, y aunque también sabemos que falta mucho por hacer, seguimos trabajando para mejorar la calidad de vida de los dolorenses”, dijo el Intendente Juan Pablo García.

Los vecinos que participaron de la inauguración expresaron su agradecimiento, destacando que eran obras muy esperadas por todos. “Hace 72 años que estamos en el barrio, toda una vida viviendo en la tierra, el asfalto es todo para nosotros y estamos felices de tenerlo”, expresó una vecina.

El cronograma de obras continúa según lo establecido dentro del Plan Municipal de Pavimentación, que también contempla el adoquinado que se está colocando en pasajes internos de barrios de la ciudad.