COMUNICADO DE LA SECRETARÍA DE SALUD: SE CONFIRMARON CASOS DE TRIQUINOSIS EN DOLORES

La Secretaría de Salud Municipal informa que se confirmaron casos de triquinosis en el Distrito.

Ante esta situación, las autoridades sanitarias, pidieron a la población extremar cuidados: consumir solo productos con rótulo oficial, evitar carnes y chacinados de origen dudoso y recordar que la salazón o el ahumado no eliminan el parásito.

Estas medidas de prevención son necesarias ya que la enfermedad se transmite por la ingesta de carne de cerdo cruda o mal cocida contaminada con el parásito Trichinella spiralis.

Control del foco y clausura

Ante la identificación de los casos, desde el Área de Inspección Municipal se procedió a la clausura del local comercial (carnicería) donde se habría iniciado el foco de contagio.

EDEA - Reclamo por inconvenientes en el servicio eléctrico - 2236343332
Castelli Ciudad - Intendente Fransico Echarren

