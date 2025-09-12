CASTELLI: El INTENDENTE ANUNCIÓ EL NUEVO PLAYÓN DEPORTIVO QUE LLEVARÁ EL NOMBRE DE MIGUEL ETCHEGOYEN

El Intendente Francisco Echarren, junto a Miguel Etchegoyen y familiares, alumnos y alumnas de 6to año de la escuela secundaria Nº1, miembros del gabinete y el equipo de deportes, firmaron el acta de inicio de obra del nuevo playón deportivo “Miguel Etchegoyen”.

Estará ubicado en calle Muñiz Barreto, entre Boulevard Natalio Riva y Concejal Muñoz, y será el quinto playón deportivo que construye la gestión: tres en el casco urbano y uno el Cerro de la Gloria. “Hay que reconocer a quienes marcaron caminos, dejaron huellas y trabajaron toda la vida desde su lugar por un Castelli mejor”, expresó el jefe comunal.

Además, Echarren, manifestó: “más de 50 años en la docencia local, y tantísimos años más en la escuela de fútbol del Club Deportivo, una vida ligada a las enseñanzas, sos todo un ejemplo, Miguel”. Y finalizó: “Gracias por tus aprendizajes, por tu predisposición, por tu voluntad y por tu amabilidad de siempre”.