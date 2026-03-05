CastelliPortada

CASTELLI: DETIENEN A LOS PRESUNTOS “ENTREGADORES” DE UN VIOLENTO ROBO

Dos hombres domiciliados en Castelli fueron detenidos ayer miércoles en el marco de la investigación por el asalto ocurrido el martes por la noche en una vivienda de la ciudad, donde una familia sufrió un violento robo.

Según se informó, durante el hecho los delincuentes redujeron a las víctimas, golpearon a dos de ellas y mantuvieron a una persona atada, generando momentos de gran tensión dentro de la casa.

Tras el episodio, la policía logró ubicar y detener a los autores materiales pocos minutos después. Se trataría de dos individuos que habrían llegado desde el Partido de La Costa.

Con el avance de la causa y a partir de testimonios recolectados, la policía realizó allanamientos en dos domicilios de Castelli, donde fueron arrestados dos vecinos señalados como presuntos “entregadores”.

De acuerdo a la investigación, habrían brindado información que permitió concretar el asalto.

La causa fue caratulada como “coautor necesario de robo calificado por el uso de arma de fuego, en poblado y en banda, con privación ilegítima de la libertad”.

Entre los elementos que analiza la Justicia figuran cruces de llamados telefónicos, declaraciones de testigos y registros de cámaras de seguridad.

Tras conocerse lo ocurrido, el intendente Francisco Echarren se manifestó en redes sociales y destacó el trabajo policial que permitió esclarecer rápidamente el hecho, además de señalar que quienes colaboraron con los delincuentes también deberán responder ante la Justicia.

