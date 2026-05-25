¡UN 25 DE MAYO HERMOSO PARA CASTELLI!

Junto a miles de vecinos de la ciudad, y la región, inauguramos la nueva Plaza Taillade. Un día patrio para todos, un día histórico para Castelli.

Juegos nuevos y modernos, renovación total de la iluminación LED. Parquización y puesta en valor de bancos y mesas para que miles de personas disfruten de este nuevo espacio verde.

El Intendente cortó la cinta de inauguración junto a Gabriel Katopodis, Ministro de Infraestructura y Servicios Públicos de PBA y Carlos Bianco, Ministro de Gobierno de PBA, y todo el público presente.

Durante la jornada hubo presentaciones de artistas locales, la actuación del payaso “Mameluco”, y la música con Punto Clave para cerrar. Además, hubo sorteos de bicicletas.

El colorido también estuvo presente con los puestos gastronómicos y el paseo de emprendedores locales, que acompañaron y participaron del evento.

“Quiero agradecer profundamente a todos los que hicieron posible esta plaza: albañiles, trabajadores municipales, vecinos y vecinas que colaboraron y pusieron el corazón para que hoy podamos vivir una verdadera fiesta popular”, expresó el Intendente Echarren.