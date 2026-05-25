CastelliPortada

¡UN 25 DE MAYO HERMOSO PARA CASTELLI!

Junto a miles de vecinos de la ciudad, y la región, inauguramos la nueva Plaza Taillade. Un día patrio para todos, un día histórico para Castelli.
Juegos nuevos y modernos, renovación total de la iluminación LED. Parquización y puesta en valor de bancos y mesas para que miles de personas disfruten de este nuevo espacio verde.
El Intendente cortó la cinta de inauguración junto a Gabriel Katopodis, Ministro de Infraestructura y Servicios Públicos de PBA y Carlos Bianco, Ministro de Gobierno de PBA, y todo el público presente.
Durante la jornada hubo presentaciones de artistas locales, la actuación del payaso “Mameluco”, y la música con Punto Clave para cerrar. Además, hubo sorteos de bicicletas.
El colorido también estuvo presente con los puestos gastronómicos y el paseo de emprendedores locales, que acompañaron y participaron del evento.
“Quiero agradecer profundamente a todos los que hicieron posible esta plaza: albañiles, trabajadores municipales, vecinos y vecinas que colaboraron y pusieron el corazón para que hoy podamos vivir una verdadera fiesta popular”, expresó el Intendente Echarren.
Por último, cerró: “Este 25 de Mayo, en el Día de la Patria, tenemos que gritar más fuerte que nunca: ¡Viva la Argentina y viva Castelli!”

ETIQUETADO:
Compartir este artículo
ifex
Promoviendo y defendiendo la libertad de expresión como un derecho humano fundamental.

Farmacia de Turno en Dolores

Castelli Ciudad - Intendente Fransico Echarren
Castelli Ciudad - Intendente Fransico Echarren

También podría interesarte

Política EconomiaPortada

Citroën dejará de fabricar en El Palomar y avanza con retiros voluntarios

Política EconomiaPortadaSociedad

La Iglesia reclama ante Milei “compromiso” con “los más pobres”

PortadaSociedad

Buscan a una joven argentina desaparecida en Chile: había advertido que la seguían

InternacionalesPortada

La OMS alerta sobre el ébola en Congo: “Supera la capacidad de respuesta”

Política EconomiaPortadaSociedad

OTOÑO DE COSECHA: EXPERIENCIAS ENTRE OLIVARES, SIERRAS Y SABORES BONAERENSES

DestacadoDoloresGastronomíaPortada

TAMBÓ TAMBÓ HIZO VIBRAR LA PLAZA CASTELLI

PortadaSociedad

El arzobispo García Cuerva alertó sobre la intolerancia antes del tedeum

Política EconomiaPortada

Carne vacuna: exportaciones récord y precios que subieron casi 70% en un año anticipan el menor consumo en dos décadas

InternacionalesPortada

Rusia confirmó el uso del misil Oreshnik, de capacidad nuclear, en el bombardeo masivo que dejó muertos y destrucción en Kiev

DestacadoDoloresPortada

CON UN GRAN SHOW DE CAMPEDRINOS CERRÓ LA PRIMERA JORNADA DE LA 12ª FIESTA DE LA TORTA ARGENTINA

CastelliPortada

CASTELLI:  MURIÓ UN JOVEN TRAS RESULTAR HERIDO POR UN DISPARO

PortadaSociedad

Chascomús: detuvieron al hombre que golpeó a Kevin Martínez, el adolescente que murió después de un choque

Mostrar más