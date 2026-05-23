CASTELLI:  MURIÓ UN JOVEN TRAS RESULTAR HERIDO POR UN DISPARO

Un trágico episodio conmociona a la ciudad de Castelli luego de que un joven perdiera la vida en las primeras horas de este sábado, tras haber sido alcanzado por un disparo de arma de fuego el día anterior.

El hecho ocurrió durante la tarde del viernes en una vivienda ubicada en calle Matheu, dentro del barrio Solidaridad. La víctima, identificada como Mauricio Tello, había sido trasladada de urgencia y permanecía internada bajo atención médica debido a la gravedad de las lesiones. Pese a los esfuerzos del personal de salud, su estado era crítico y finalmente se confirmó su fallecimiento.