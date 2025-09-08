ASÍ QUEDARÁ CONFORMADO EL CONCEJO DELIBERANTE DE DOLORES DESDE EL 10 DE DICIEMBRE

Tras las elecciones del 7 de septiembre, el Concejo Deliberante de Dolores renovará la mitad de sus bancas y tendrá una nueva composición a partir del 10 de diciembre.
Unión por la Patria / Fuerza Patria será la primera minoría con ocho concejales:
-1- Guillermo Ibarra
-2- Daniela Ruiz
-3- Daiana Focke
-4-Marcelo Olaz
-5-Marcos Elizalde
-6-Yésica Montoya
-7-Juan Pablo Díaz
-8- Verónica Celasco
Juntos por el Cambio / Libertad Avanza contará con cuatro representantes. Allí se abre un debate interno:
-1- Jorge Gisondo
-2-María Elena Velázquez
-3-José Equiza (para integrar el bloque de Etchevarren deberá renunciar a la presidencia del bloque de JxC)
La Libertad Avanza
-1 -Ignacio Lasserre
En tanto, Somos Buenos Aires tendrá dos bancas:
-1-Camilo Etchevarren
-2- Laura Clavero
Con esta nueva conformación, el oficialismo de Juan Pablo García y Fuerza Patria logra un bloque amplio que le permitirá gobernar con mayoría propia, mientras que la oposición quedará dividida en dos espacios con representación más acotada.