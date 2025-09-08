ASÍ QUEDARÁ CONFORMADO EL CONCEJO DELIBERANTE DE DOLORES DESDE EL 10 DE DICIEMBRE

Tras las elecciones del 7 de septiembre, el Concejo Deliberante de Dolores renovará la mitad de sus bancas y tendrá una nueva composición a partir del 10 de diciembre.

Unión por la Patria / Fuerza Patria será la primera minoría con ocho concejales:

-1- Guillermo Ibarra

-2- Daniela Ruiz

-3- Daiana Focke

-4-Marcelo Olaz

-5-Marcos Elizalde

-6-Yésica Montoya

-7-Juan Pablo Díaz

-8- Verónica Celasco

Juntos por el Cambio / Libertad Avanza contará con cuatro representantes. Allí se abre un debate interno:

-1- Jorge Gisondo -2-María Elena Velázquez -3-José Equiza (para integrar el bloque de Etchevarren deberá renunciar a la presidencia del bloque de JxC)

La Libertad Avanza

-1 -Ignacio Lasserre

En tanto, Somos Buenos Aires tendrá dos bancas:

-1-Camilo Etchevarren

-2- Laura Clavero