Ajedrez: Gran Torneo por equipos en Castelli

Se realizó durante el día domingo ppdo. en la vecina localidad de Castelli un muy interesante certamen por equipos, organizado por Mauro Brivio y las fuerzas vivas de la localidad, y bajo el arbitraje de el AN Mario Rivero y la AR Daniela Soleto. El torneo contó con la presencia de 14 formaciones de la zona y del AMBA, en la cual se alinearon jugadores de reconocido nivel.

Luego de 7 rondas realizadas bajo el sistema suizo por equipos con la utilización del sistema Swiss Manager, impuso su jerarquía el team de ATSA Buenos Aires, con la presencia del IM Martín Bitelmajer, el FM Agustín Villarreal, el CM Federico García Lemos y Cristian Bustos. Lo escoltó “Los dueños del Tablero” comandado por la WIM María José Campos y completó el podio el representativo del Centro Siccardi Dolores, que repitió su gran labor de la reciente justa disputada en Chascomús en mayo.

Con buena actuación de la totalidad de sus jugadores, el MI Marino Cid 5½/7 [5-1-1], el NM Pablo Siccardi 6/7 [5-2-0], Mauro Brivio 4/7 [3-2-2] y Hugo Ferreyra 4/7 [4-0-3], la posición fue merecida.

Por otra parte hubo otros dolorenses en diversos equipos : “Sin Elo” (12º) formó con Mauro Ríos 2/7 [2-0-5], el castellense Joaquín Lorenzo 2/7 [2-0-5], Luis Nieva 3/7 [3-0-4] y Celeste Inés Velázquez Martínez 1/7 [1-0-6]; por su parte “Los pecadores de Rowson” (11º), tuvieron a Rodolfo Salim 3½/7 [3-1-3] y Horacio Barrera 1/7 [1-0-6] en su team, completado por los platenses Daniel Kloske y Walter Rosales, y, por último, en “Já! Qué mate” jugaron los dolorenses Hugo Garay 0/7, y Leandro Díaz 1/7, junto a los castellenses Mía Giordano 1½/7 y Valentín Langono 3/7, debutante absoluto en estas lides, jugando de segundo tablero con buena producción.

El mejor 1er. tablero fue el infantil Ramiro Toffoleto 7/7 [7-0-0], seguido de Bitelmajer y Campos; el mejor 2do. tablero fue el IM Horacio Saldaño Dayer, seguido de Siccardi (ambos con 6/7 [5-2-0) y Villarreal; el mejor 3ro. fue Gabriel Condino 7/7 [7-0-0] y el mejor 4to. fue Brandon Fiorenza 6/7.

La actuación de Siccardi fue superlativa ya que empató con Saldaño Dayer y Villarreal, venciendo al MF Jorge Luis Rodríguez, y su performance, si no contáramos sus encuentros frente a no ranqueados, llegaría a 2332 Elo; la de Cid, tomando similares parámetros, llegaría a 2104, Brivio 1948 y Ferreyra 1731.

Más información detallada puede hallarse en:

https://s3.chess-results.com/tnr1230334.aspx?lan=2&art=0&rd=7&turdet=YES&flag=30&SNode=S0