ACCIDENTE EN GARAY Y PELLEGRINI DE DOLORES

Este miércoles se registró un accidente de tránsito en la intersección de las calles Garay y Pellegrini, en Dolores, donde colisionaron un auto y una moto.

Como consecuencia del impacto, el conductor de la moto sufrió lesiones y fue trasladado al Hospital San Roque con una posible fractura en una de sus piernas. En tanto, el automovilista quedó atrapado dentro del vehículo y debió ser rescatado por los Bomberos, siendo también derivado al centro de salud local para su atención.