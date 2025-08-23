SEGURIDAD Y PREVENCIÓN: EL INTENDENTE JUAN PABLO GARCÍA INAUGURÓ CABINAS, PRESENTÓ LECTORES DE PATENTES Y ENTREGÓ MÓVILES PARA LA POLICÍA

En una jornada muy importante para la seguridad de Dolores, el Intendente Juan Pablo García, inauguró nuevas Cabinas de Seguridad ubicadas en los accesos de la ciudad por las calles Esteban Facio, Belgrano y Lamadrid. Además se anunció que en los próximos días también estará colocada la de calle Lara.

“Estamos inaugurando tres nuevas cabinas de seguridad en los accesos de la ciudad. Muchos las conocen como ‘garitas’, pero ahora son mucho más que eso: son cabinas modernas, equipadas con tecnología y calefacción.”

Además, se presentaron los lectores de patentes, que comenzarán a funcionar en los próximos días.

Por otro lado, fueron entregados un nuevo patrullero, destinado al Grupo GAD y 3 motos a la Policía Vial para acciones de prevención dentro de la ciudad. “Sumamos tres motos para patrullaje y vigilancia y un nuevo patrullero, que se agrega a los 4 que gestionamos en junio y a los 6 autos del COM que ya reparamos”, explicó García.

La jornada incluyó una recorrida por los tótems de salud y seguridad, dotados de monitoreo, botón antipánico y desfibrilador, ubicados en sectores estratégicos de la ciudad como el Estadio Municipal, la Liga Independiente de Fútbol y las plazas Moreno, Belgrano, Castelli y 25 de Mayo. Estos Totems, continuarán colocándose en distintos puntos de la ciudad.

Estas acciones, complementan la incorporación de más de 100 cámaras de seguridad nuevas, ubicadas estratégicamente, que amplían de manera significativa la capacidad de monitoreo las 24 horas, la instalación de botones antipánico, el cierre de los accesos, la entrega de teléfonos a los Destacamentos Policiales, la incorporación de efectivos al CPR y la Geolocalización de tranqueras en el sector rural.