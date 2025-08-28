ESTAFAS EN NOMBRE DE EDEA: LA EMPRESA BRINDA RECOMENDACIONES PARA IDENTIFICAR EL FRAUDE Y NO CAER EN LA TRAMPA

Se producen a través de WhatsApp, redes sociales, correos electrónicos y llamadas telefónicas. Desde la empresa solicitan a los usuarios no compartir datos personales y consultar los canales oficiales.

Ante los intentos de estafas mediante llamados telefónicos, mensajes de WhatsApp o correos electrónicos de personas que se hacen pasar por gestores comerciales de la empresa, EDEA recuerda a sus usuarios que:

● No realiza llamados telefónicos solicitando números de contacto personal.

● No ofrece reprogramaciones de cortes programados a cambio de pagos.

● No ofrece descuentos promocionales de tarifa eléctrica a jubilados y pensionados.

● No comparte códigos vía WhatsApp u otro servicio de mensajería.

● No solicita pagos a nombre de terceros.

El WhatsApp oficial de la empresa (+54 9 223 6 34 3332) es el único habilitado para realizar gestiones y operaciones, y puede corroborarse por el tilde verde junto a EDEA. Por otro lado, la distribuidora únicamente solicita el Número de Identificación de Suministro (NIS) a través de los canales habilitados. Por eso, para evitar ser víctimas de estafa, es importante no compartir datos confidenciales tales como:

● Claves personales

● Números de tarjetas

● Códigos recibidos en su celular

La empresa bajo ningún término ofrece descuentos promocionales sobre períodos ya facturados. Únicamente en oficinas comerciales o a través de canales oficiales los usuarios podrán acceder a planes de pago, gestionar subsidios, entre otros.

EDEA solo se comunica con el usuario cuando éste solicita un turno telefónico programado a través de la Oficina Virtual y la aplicación móvil de la compañía. Asimismo, es importante destacar que por normativa los operarios no tienen autorización para ingresar a los domicilios particulares.

Campañas preventivas contra fraude

Con el fin de proteger a sus usuarios y brindar información clara sobre posibles intentos de estafa, EDEA lanzó una nueva campaña preventiva de concientización a través de distintos canales bajo el lema: Juntos nos cuidamos de las estafas.

Estas campañas incluyen publicaciones en redes sociales, envíos de correos electrónicos informativos y comunicados en medios de comunicación, alertando sobre las diferentes modalidades de fraude y brindando consejos para reconocerlas.

Los canales oficiales de EDEA son:

Whatsapp +54 9 223 6 34 3332

App EDEA Móvil

Call Center 0800 666 3332 / 0810 999 3332

Oficina Virtual https://oficinavirtual.edeaweb.com.ar/ingreso

Web EDEA – Empresa Distribuidora de Energía Atlántica S.A (edeaweb.com.ar)

Redes sociales

Facebook https://www.facebook.com/edea.comunica556266

Instagram EDEA (@prensaedea)

X (ex Twitter) EDEA S.A. (@prensaedea)

LinkedIn EDEA: Empresa Distribuidora de Energía Atlántica S.A.