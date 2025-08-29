EL PROFESOR JOSÉ FERNÁNDEZ FUE DISTINGUIDO COMO PERSONALIDAD DESTACADA DE LA EDUCACIÓN

En un emotivo acto, se reconoció al profesor José Fernández como personalidad destacada de la educación, en mérito a su extensa trayectoria y al valioso aporte realizado a lo largo de su carrera docente.

Fernández supo marcar un camino en la formación de numerosas generaciones de estudiantes, no solo en nuestra ciudad, sino también en toda la región. Su compromiso con la enseñanza, su vocación puesta en cada aula lo convirtieron en un verdadero referente para colegas y alumnos.