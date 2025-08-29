DestacadoDolores

EL PROFESOR JOSÉ FERNÁNDEZ FUE DISTINGUIDO COMO PERSONALIDAD DESTACADA DE LA EDUCACIÓN

 En un emotivo acto, se reconoció al profesor José Fernández como personalidad destacada de la educación, en mérito a su extensa trayectoria y al valioso aporte realizado a lo largo de su carrera docente.
Fernández supo marcar un camino en la formación de numerosas generaciones de estudiantes, no solo en nuestra ciudad, sino también en toda la región. Su compromiso con la enseñanza, su vocación puesta en cada aula lo convirtieron en un verdadero referente para colegas y alumnos.
Este homenaje busca resaltar su legado, que continúa siendo inspiración para muchos, y destacar la huella imborrable que dejó en la comunidad educativa.
ETIQUETADO:
Compartir este artículo
ifex
Promoviendo y defendiendo la libertad de expresión como un derecho humano fundamental.
EDEA - Reclamo por inconvenientes en el servicio eléctrico - 2236343332
EDEA - Reclamo por inconvenientes en el servicio eléctrico - 2236343332
Castelli Ciudad - Intendente Fransico Echarren
Castelli Ciudad - Intendente Fransico Echarren

También podría interesarte