El intendente Juan Pablo García acompañó a ciclistas en el Velódromo Municipal

El intendente de Dolores, Juan Pablo García, compartió en sus redes sociales un mensaje en el que remarcó el compromiso de la gestión con el desarrollo deportivo local.

Durante el fin de semana, García estuvo presente en el Velódromo Municipal “Pucho” Gómez, donde acompañó a ciclistas y familias en una nueva competencia. En ese marco, subrayó las mejoras constantes que se vienen realizando en el predio y reafirmó la decisión de fortalecer el deporte en la ciudad.