DOLORES: EL PADRÓN DE ELECTORES EXTRANJEROS APENAS SUMÓ 34 PERSONAS EN LOS ÚLTIMOS 2 AÑOS

En nuestra ciudad, la mesa de extranjeros pasó de 294 a 328 habilitados para votar, es decir, apenas 34 personas más en relación al proceso electoral anterior. Se trata de un crecimiento lógico y moderado, según informó la Dirección Nacional Electoral.

Según los datos oficiales, los municipios con más electores extranjeros se concentran en el conurbano bonaerense —con partidos como La Matanza, Merlo, Lomas de Zamora y Moreno encabezando el ranking—.

En el interior de la Provincia, General Pueyrredón (Mar del Plata) lidera el padrón de electores extranjeros, seguido por La Plata, Bahía Blanca y otros grandes centros urbanos.