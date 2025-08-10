DOLORES – CHOQUE ENTRE DOS MOTOS EN RUTA 63: UN JOVEN RESULTÓ ILESO

En la madrugada de este domingo, dos motocicletas protagonizaron un accidente en el kilómetro 0 de la Ruta 63.

Un joven de 18 años circulaba a bordo de una Honda Wave 110 cc, color blanca, cuando fue impactado desde atrás por otra moto. A raíz del choque, perdió el control del rodado y cayó al pavimento.

En el lugar se encontraba un patrullero, que no intervino en el siniestro.

Personal de salud asistió al conductor y lo trasladó al hospital para su evaluación. Tras ser atendido, fue dado de alta sin presentar lesiones.