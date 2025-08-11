DOLORES AVANZA EN SEGURIDAD: SE INSTALAN MODERNOS LECTORES DE PATENTES

Nuestra ciudad está a las puertas de un avance significativo en materia de seguridad. Actualmente, se están instalando modernos lectores de patentes en los principales accesos de Dolores, un sistema de vanguardia que nos posicionará como una de las pocas localidades de la zona en contar con esta avanzada tecnología.

Estos dispositivos serán el corazón de nuestro futuro “Anillo Digital”. Si bien aún se encuentran en proceso de instalación y puesta a punto, una vez operativos, permitirán detectar vehículos con pedido de captura y registrar ingresos sospechosos en tiempo real, todo conectado con nuestro Centro de Operaciones y Monitoreo (COM). Este sistema inteligente incluirá cámaras de seguridad adicionales, potenciando la capacidad de nuestro personal policial para actuar con mayor rapidez y eficiencia.

Esta inversión busca reforzar la tranquilidad de todos: tanto de los vecinos de Dolores como de quienes nos visitan. La Municipalidad ya planea ampliar la cantidad de lectores y cámaras, asegurando que el “Anillo Digital” sea una herramienta clave y en constante crecimiento para una Dolores más protegida.