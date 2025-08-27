DestacadoDolores

CHOQUE EN CASTELLI Y BELGRANO DE DOLORES: TRASLADARON A UNA MUJER Y UNA MENOR AL HOSPITAL

Este miércoles se produjo un accidente de tránsito en la intersección de las calles Castelli y Belgrano.
El hecho involucró a una moto en la que circulaban una mujer junto a una menor, y a un automóvil Peugeot 208.
Tras el impacto, las dos ocupantes de la moto fueron trasladadas al Hospital, donde ingresaron conscientes y recibieron asistencia médica.
El conductor del vehículo resultó ileso.
En el lugar trabajaron personal policial y el servicio de emergencias.

