AVANZA EL CAMBIO: JUAN PABLO Y MARCOS ELIZALDE CERRARON LA CAMPAÑA CON UNA CAMINATA POR LA CIUDAD

Bajo el lema “Avanza el Cambio”, el intendente Juan Pablo García y Marcos Elizalde encabezaron una caminata de cierre de campaña, acompañados por los integrantes de la lista y vecinos.

“Gracias de corazón a los vecinos que nos abrieron las puertas en estas semanas”, expresó Marcos Elizalde.

La actividad, que se vivió como una verdadera fiesta de la democracia, estuvo marcada por la alegría y por la presencia de una gran bandera de la ciudad que recorrió las calles.