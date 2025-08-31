AGRADECIMIENTO AL INTENDENTE JUAN PABLO GARCÍA Y EQUIPO

El pasado fin de semana, 24 y 25 de agosto, realizamos nuestra fiesta criolla, como desde hace tantos años defendemos y hacemos cultura tradicionalista, debido a que es un evento al aire libre dependemos del clima, el cual había sido totalmente desfavorable en la semana previa al evento lo cual desmejoro los caminos rurales.

Por lo antes mencionado queremos agradecer públicamente al Sr. Intendente Juan Pablo García por su apoyo incondicional en todo momento, como así también a sus diferentes áreas, Hospital Municipal, a su administrador Facundo Espinaco, al Director de Caminos Rurales Sr. Luis Saborido que desde el primer día de su gestión nos brindo su apoyo, al Secretario de Obras y Servicios Públicos Rafael Vincenti, como así también al Subsecretario de Obras y Servicios Públicos Ariel Rico y al Director de Espacios Verdes Ángel Cano. En nombre del Centro Tradicionalista Y Cultural El Amanecer, gracias a todos los que colaboraron haciendo posible nuestra fiesta

German Nimer

Presidente

Daiana Díaz

Secretaria