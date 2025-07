RETENCIONES, INTA Y EDUCACIÓN RURAL CON PROBLEMAS, PROTAGONIZARON OTRO ENCUENTRO DE LAS RURALES DEL SUDESTE

REUNIÓN MENSUAL EN GENERAL GUIDO

Al día siguiente de la “Zonal Ampliada” en la Sociedad Rural de 9 de Julio, las Zona VI de CARBAP realizó su reunión mensual en General Guido con un temario que abarcó actualidad en seguridad rural, problemas con la escolaridad rural por malos caminos y transporte interrumpido, repetición de tasas municipales y un proyecto de ordenanza ejemplo, calidad y utilidad del agua subterránea para la ganadería en Cuenca del Salado y -obviamente- los asuntos de actualidad más sonora: derechos de exportación asfixiantes y la reforma del INTA que le quita autarquía.

Dirigentes que habían asistido a 9 de Julio explicaron cómo fue la jornada, donde además se recordó el 17° aniversario del voto “no positivo” que hizo caer la ley de retenciones móviles, y destacaron la firmeza del debate. La mesa en Guido expresó adhesión al documento de CARBAP sobre “basta de promesas”, con matices propios: lograr una gestión gremial y un diálogo sin fricciones que permita establecer un cronograma de reducción de los derechos de exportación hasta su eliminación.

La Sociedad Rural de General Guido, anfitriona del evento, invitó al Ing. Gastón Larrea, del INTA Cuenca del Salado, que se sumó con una importante disertación y resultados a campo respecto a las calidades del agua que se obtienen según zonas en las áreas ganaderas, su impacto en la producción y las modificaciones que va teniendo en función de los ciclos de precipitaciones. Larrea demostró que hay variaciones incluso dentro de los partidos de la cuenca y el sistema de Tandilia, pero que el mapeo que se está elaborando permite brindar datos para ajustar las prácticas técnicas y nutricionales con las haciendas y en particular con la recría, y a su vez prácticas para favorecer la recarga de pozos.

Por su parte, fue recibido el jefe de la Patrulla Rural local, Martín Ayra, que habló sobre las acciones en el marco de “Seguridad Rural Pro Activa”, donde se compartió información sobre la colaboración entre la entidad, la fuerza policial y los vecinos en pos de la prevención del delito, con foco en la circulación, los controles, entre otras medidas.

Escolaridad rural y caminos

Con las lluvias en lo que va julio, pero con distritos que afrontan malos antecedentes en el mantenimiento de los caminos, el tema volvió a aparecer en el debate. Pero centrado, además de la producción, en el efecto no deseado de la falta de regularidad en las clases de las escuelas rurales. Por el mal estado de los caminos -caso de la propia General Guido- o por falta de transporte escolar rural -caso Ayacucho- cientos de chicos y varios docentes no pueden asistir a su escuela con normalidad. Esto vuelve a poner en alerta a varias Rurales que le han pedido a Carbap seguir accionando en un tema neurálgico para el arraigo en el campo y para cumplimiento de un deber de la Provincia y de los municipios, como es garantizar la educación y la transitabilidad.

PARA REPLICAR: PROYECTO SOBRE TASAS EN SALADILLO

Es conocido que en la mayoría de los distritos agropecuarios bonaerenses las tasas a la hectárea o tasas viales y las tasas por guías, marcas y señales, suelen repetir su finalidad: el presunto mantenimiento de los caminos. Peor caso en la práctica cuando el servicio no se cumple. Por eso se citó como ejemplo a seguir el proyecto de ordenanza municipal que presentó la Sociedad Rural de Saladillo en el Consejo Deliberante local para la reducción anual del 25 % de la “Tasa de Guías, Marcas y Señales” hasta su eliminación en 2030. Considera la entidad que deben eliminarse todas las burocracias que afectan la producción bovina y porcina, que debe desarrollarse un sistema digital para que las guías prosigan de modo gratuito, y que a otras actividades no se les exige guías. Pero además sostiene no sólo que la tasa en cuestión ya es más cara que el DTe de Senasa, donde se consigna toda la información de la carga, sino que la guía obliga a repetir esa información, duplicando los procesos y ralentizando la actividad privada. Por esta razón, la Rural de Saladillo pretende no desfinanciar al municipio haciendo paulatina la desaparición de la tasa, pero sí “revisar el resto de los tributos y tasas que pagan los vecinos del Partido para evaluar su necesidad y eficacia”.

INTA

Mientras se desarrollaba la reunión surgió como novedad la convocatoria para la próxima semana por parte del ministro de Desregulación del Estado, Federico Sturzenegger, a la Mesa de Enlace para dialogar acerca de los cambios ejecutados por el Gobierno Nacional en el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria. Cabe recordar que hace casi un mes -antes del decreto de reforma- miembros del Consejo Directivo por parte las entidades agropecuarias habían pedido ser recibidos por el funcionario para explicar la dinámica del del instituto y expresar propuestas alternativas a los cambios actuales. Las Rurales del Sudeste apoyaron la idea de que el consejero por CRA y presidente de la Sociedad Rural de San Cayetano, Ing. Sergio Melgarejo, sea parte de esta reunión dada su experiencia como consejero y para fijar una posición clara acerca de los efectos que la actual reforma podría generar. No trascendieron más detalles de día y formato de la posible audiencia con el ministro.

Sociedad Rural de Ayacucho