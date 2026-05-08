Mar del Plata: Por la inseguridad, los comercios cierran cada vez más temprano

El aumento de los hechos delictivos y la caída del consumo provocan que muchos locales cierren al caer la tarde. La UCIP marcó que “se empieza a observar mayor violencia” y pidió “abordar la cuestión sistémica del deterioro en la seguridad”.

El aumento de la cantidad de robos en sus diferentes modalidades y la caída del consumo provocan una situación cada vez más complicada para la mayoría de los comercios de Mar del Plata.

Si bien la situación no es nueva, en las últimas semanas se produjeron una serie de robos en distintas zonas que provocaron una situación que se volvió habitual: el cierre temprano de los comercios.

Roturas de vidrio y sustracción de mercadería, asaltos a mano armada, los llamados “robos piraña”y las “mecheras” son parte del combo que pone en jaque a los comerciantes.

En muchos casos, adelantaron el horario de cierre (entre las 19 y las 20) y a medida que los locales se alejan de las principales arterias comerciales, se baja la persiana más temprano, a las 18.

El presidente de la Unión del Comercio, la Industria y la Producción de Mar del Plata (UCIP), Blas Taladrid, confirmó que se registra “una creciente inseguridad”, ya que en los últimos días se observaron varios hechos delictivos. A su vez, afirmó que la zona sur es una de las zonas más complicadas. Justamente, los corredores de Juan B. Justo y 12 de Octubre son los más afectados por el cierre de locales según el último relevamiento de la UCIP.

“Se registra mucho roturas de vidrios y sustracciones rápidas de mercadería, generalmente más durante la noche. Ya al caer la tarde, hay muchos casos de personas que están bajo los efectos de alguna droga y salen a ‘buscar’ plata para consumir”: analizó Taladrid. Concluyó también que esta situación, sumada a la caída del consumo, hace que muchos comercios cierren antes. “Sienten que estar más tiempo abiertos es estar “regalados’”, definió.

Taladrid ejemplificó con casos de comercios que “empezaron a atender detrás de rejas o a cerrar antes”.

Asimismo, el empresario puntualizó en el aumento de las personas en situación de calle, lo que provoca “que esté más insegura la ciudad”.

Otro de los puntos que genera preocupación en el sector comercial es el escaso movimiento que se produce, en algunas zonas, los fines de semana. “Según la zona comercial, se trabaja más o se trabaja menos. En un centro comercial barrial, los domingos no abren y quizás en uno más céntrico como Güemes sí”, sostuvo.

Además, el titular de la UCIP puntualizó en la viralización de los hechos que se producen a través de las redes sociales en las que continuamente circulan imágenes de delitos. “Empezamos a notar en los grupos de WhatsApp robos, rotura de vidrieras, algunos pidiendo en forma prepotente, o casos de mecheras. Esto se profundiza cada vez más en las redes donde circulan muchos videos de lo que pasó en cada local”, indicó.

Pedidos

Si bien la preocupación por la inseguridad no es nueva, el titular de la entidad gremial empresaria admitió que hay “un deterioro que va ‘in crescendo’ en los últimos años” y marcó como novedad que “se empieza a observar mayor violencia y más agresiones físicas”.

En ese sentido, reiteró el pedido para que se refuerce la seguridad, aunque aclaró que es necesario abordar la situación de manera estructural.

“Hemos pedido muchas veces y lo que notamos es que termina siendo un tema de operativos de seguridad. Acá lo que hay que atacar es la cuestión sistémica, que es un deterioro en la seguridad, que ya nos está poniendo a la par de muchas ciudades más grandes y con mayor inseguridad”, diagnosticó.

“Hay muchas marchas de comerciantes, repartidores o vecinos en las que se pide a las fuerzas de seguridad y a las autoridades que puedan accionar en este sentido. Pero la evidencia hasta hoy nos dice que no hay un avance en tal sentido. Y el comerciante ya está cansado de denunciar porque siente que después no termina pasando nada”, añadió.

La Capital