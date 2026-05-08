IMPUTAN A ASESOR PRESIDENCIAL POR GASTOS EN FREE SHOP, RESTAURANTES Y PELUQUERÍAS CON TARJETA CORPORATIVA

El asesor presidencial Demian Reidel fue imputado en una causa que investiga el uso de una tarjeta corporativa de la empresa estatal Nucleoeléctrica Argentina para realizar gastos en free shop, restaurantes y servicios personales.

La decisión fue tomada por la Justicia federal tras una denuncia que señala posibles irregularidades en consumos que no estarían directamente vinculados con funciones oficiales. A partir de esto, el fiscal impulsó la acción penal y ordenó medidas de prueba para esclarecer los hechos.

Fuentes judiciales remarcaron que la imputación marca el inicio de la investigación y no implica una condena. En esta etapa se analizarán los movimientos de la tarjeta, la documentación respaldatoria y los controles internos de la empresa estatal.

La causa continúa en etapa preliminar, con nuevas medidas en curso para determinar si existió un uso indebido de fondos públicos.

La Nación