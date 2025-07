La ley aprobada por el Congreso establece cómo financiar el aumento a los jubilados

Nicolás Massot defendió la ley de aumento a jubilados aprobada por el Congreso y desmintió al Gobierno: aseguró que la norma incluye siete fuentes claras de financiamiento y que no compromete el equilibrio fiscal.

El Gobierno miente. No hay un intento de complicar la gobernabilidad ni de comprometer el equilibrio fiscal. Nada de esos eslóganes que se repiten de manera irreflexiva e irresponsable.

Por Nicolás Massot

En la ley que aprobó el Congreso con amplias mayorías indicamos siete fuentes de financiamiento para afrontar el 0,6% que conlleva la la recomposición de las jubilaciones.

Esto se financia con lo que el gobierno se ahorra por la terminación de la moratoria. Y está basado en un presupuesto ejecutado de 2024 que ya fue superavitario. El argumento de que no hay más plata empieza a perder valor. Y la discusión es para qué hay plata y para qué no hay plata. Disponer eso le corresponde al Congreso, no a un grupo de ministros que lo firmen por decreto de necesidad y urgencia. Lo mismo con la actualización del bono. No es caprichosa, ni siquiera toma la inflación de los 17 meses que el bono lleva congelado, toma la inflación simplemente de los últimos 10 meses. Sí, fue algo arbitrario, pero en conjunto con el aumento general del 7% que se le adeuda a los jubilados desde enero del año pasado, provee una recomposición razonable y absolutamente financiable.

No vemos ninguna razón para que haya un esquema especial para que los directivos de empresa no paguen IVA. Todos los empleados autónomos, que son millones en la Argentina, pagan IVA. Proponemos que los directores de empresa paguen IVA igual. Eso recauda más de 0,2% del producto.

Proponemos que se le ponga punto final a una exención al impuesto a las Ganancias para las sociedades de garantía recíproca, hoy que el crédito se ha restablecido y ha vuelto a ser rentable con tasas positivas. Eso también recauda 0,1% del producto

Proponemos que se nacionalicen los fondos de los entes cooperadores que recaudan a través de los registros automotor. Y que esos más de 130 mil millones de pesos al año vayan a pagar mejoras jubilatorias.

Queremos que los fondos que el gobierno se ahorra desde noviembre del año pasado por la reducción de los recargos sobre los intereses de la deuda con el Fondo Monetario sea asignado directamente a la mejora jubilatoria. Son unos 500 millones de dólares que no tienen destino presupuestario dado y que solo el Congreso se lo puede dar.

Hay un fondo anticíclico para cerrar paritarias, es a donde está alojado el bono con los 70 mil pesos para este año, pero prevé casi 6 billones de pesos y el bono es algo más de 3 billones. O sea, tenemos más de 2 billones 500 mil pesos disponibles, algo así como 0,4 del producto, para mejora jubilatoria. Y nosotros queremos por esta ley que se dedique a eso.

Los 33 mil millones que en dos decretazos limpios de febrero y de abril decidieron darle a los espías de la SIDE, y vaya a saber uno para qué, eso también queremos que vayan los jubilados.