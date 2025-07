Ajedrez: Nutrida delegación dolorense visitó Mar de Ajó

Con motivo de disputarse la 1a. fecha del Prix Infanto-Juvenil CADA-Dolores, viajaron a Mar de Ajó diez representantes dolorenses que se dispersaron entre las cuatro categorías que conformaron otras tantas competencias.

Bajo la prolija organización de Adrián Sosa y la efectiva fiscalización de Julián Busso, 72 competidores cotejaron durante la mañana y la tarde, justas que tuvieron como triunfadores a Maximiliano García Quiroga de Gral. Madariaga en el IRT para libres y seniors, entre 29 trebejistas de la zona, en esta Gustavo Navarro ocupó el tercer lugar del podio.

Entre los sub 16 y sub 18, se vio como ganador al dolorense Joaquín Paz entre 16 jóvenes, ocupando el tercer escalón Francisco Mendiguibel. Por su parte vimos entre los sub 12 y sub 14 la victoria de Mateo Del Valle de Cañuelas, cotejo en el que Joaquín Alam ocupó la posición de escolta entre 18 aspirantes.

Entre los niños menores entre 8 y 10 años, venció el pinamarense Genaro Carugatti entre 9 jugadores, mientras que el segundo escalafón fue para Leonardo Kevin Torena de Sevigné, Dolores.

La delegación dolorense que viajó a Mar de Ajó.

Muy buena performance de nuestros once representantes los que ocuparon cinco podios.

Premiación a los sub 16 / sub 18, con dos dolorenses, Paz y Mandiguibel. Joaquín Alam, siempre arriba en las sub 12 / sub 14.