Gran victoria de Gustavo Navarro en Mar de Ajó

Se jugó en la localidad costera de Mar de Ajó la 2a fecha del 3er, Prix del Atlántico donde se encontraron 51 fuertes aficionados de la zona, incluyendo al MI Juan Pablo Hobaica. Luego de una actuación brillante, el dolorense Gustavo Ismael Navarro hizo suya la prueba merced a seis victorias y una derrota en un IRT de sistema suizo a 7 rondas con un ritmo de 12’+3″‘

Escoltaron a nuestro representante Lendro Tumini de Pinamar y Luis Jorge de Gral Madariaga. Navarro realizó una performance de 2274 lo que incrementará su Elo rápido en casi 40 puntos.

En la categoría sub 14 el dolorense Joaquín Alam venció en sus 7 encuentros, gracias a un juego preparado y sapiente, un notable logro. Luna Ordaz Nissi participó por nuestra ciudad en la categoría sub 10, que recién da sus primeros pasos.

Más información podrá hallarse en :

https://chess-results.com/tnr1194080.aspx?lan=2&art=4&turdet=YES

https://chess-results.com/tnr1194095.aspx?lan=2&art=4&turdet=YES&flag=30

https://chess-results.com/tnr1194123.aspx?lan=2&art=4&turdet=YES&flag=30

Este martes se diputará la etapa local de los Juegos Bonaerenses

En la sede del Polideportivo se jugará este martes desde horas de la mañana, la etapa eliminatoria local de los Juegos Deportivos Bonaerenses, en la disciplina ajedrez. En sub 18 parten como favoritos Luis Daluicis y Francico Melín Mendiguibel, si pueden explotar su experiencia y sapiencia. En sub 16 vemos la competencia pareja y como poco tablero. Por el contrario, en sub 14 luce la figura local, Joaquín Alam, quien ya clasificó al regional y a la final en Mar del Plata, en la temporada ppda. y acaba de arrasar en Mar de Ajó.

Por último en Adultos Mayores, categoría poco transitada en los últimos tiempos, cotejaran el MI Marino Cid y Manuel De la Canal.