DOLORENSES EN TORNEOS DE TENIS EN LUJÁN Y NEUQUÉN

Los tenistas de la Academia del Polideportivo Municipal de Dolores clasificaron para el torneo Nacional más importante de la Argentina a disputarse en Mendoza, habiendo jugado el regional en Luján y Neuquén

TORNEO DE LUJÁN

Felipe González, campeón Regional, sub 16 años

Ángel Mafezoli, sub campeón Regional, sub 16 años

Zenón Esponda, campeón Regional, sub 18 años

Milagros Laino, sub campeona Regional, sub 16 años

Felipe Sachella, campeón Regional, sub 12 años

Mateo Pallero, sub campeón Regional, sub 12 años

Carlos Doria y Zenón, campeones dobles, sub 18 años

Felipe González y Ángel Maffezzoli, campeones dobles, sub 16 años

TORNEO DE NEUQUÉN

Estanislao Lassage, campeón Regional, sub 16 años

Thiago Ranea, semifinalista Regional, sub 16 años

Lautaro Rocha, finalista Regional, sub 18 años

Malena Molina campeona Regional, sub 16 años

Justina Lassaga semifinalista Regional, sub 14 años

En la sede de Luján los tenistas que entrenan en la Academia Ciudad de Dolores vencieron en las categorías de 12 años varones, que pertenecen a la escuela de tenis del Club Ever Ready, quienes están a cargo de los profesores, Santiago Massironi y Leonardo Salomón.

Felipe Sachella venció a Mateo Pallero de General Madariaga.

En la categoría 16 años varones Felipe González derrotó a Ángel Maffezzoli, su compañero de entrenamiento, y también ambos salieron campeones de dobles.

En 18 años varones, Zenón Esponda también forma parte de la academia y salió campeón jugando un tenis muy sólido y con mucha solidez, obteniendo un resultado de 7-5 y 6-1.

Zenon Esponda junto a Carlos Doria salieron campeones de dobles y así obtuvieron la clasificación para Mendoza.

En la categoría 16 años damas, Milagros Laino fue finalista perdiendo 5-7,6-4 y 5-7, después de 2 horas y media de partido, estando muy cerca de obtener el triunfo en su primer año de su categoría y así clasificar para jugar del torneo más importante de Argentina en Mendoza.

Estanislao Lassagga salió campeón en Neuquén en la categoría de 16 años varones y obteniendo también el pase al nacional al torneo de Mendoza.