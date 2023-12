JUAN PABLO GARCÍA: “DEJARON EL MUNICIPIO DESFINANCIADO, POR DESPILFARRO Y GASTOS OBSCENOS”

El Intendente Juan Pablo García brindó detalles de la grave situación financiera con la que se encontró el 10 de diciembre luego de asumir su cargo, y aseguró que su compromiso es que los dolorenses sepan en qué utilizó la anterior gestión “los recursos que son de todos”.

“Dijimos en campaña que íbamos a ser transparentes y austeros con los recursos de todos ustedes y ya lo estamos haciendo. Y también vamos a ser justos”, afirmó García a través de un video en redes sociales.

El Intendente explicó la “grave situación económica que dejaron quienes gobernaron durante 16 años”, y aseguró que se realizó un análisis de los papeles y la información con la que se encontraron hace una semana al asumir.

En este análisis que se hizo y que aseguró que se va a continuar llevando a cabo por el área de legales de la Municipalidad, García detalló que durante este año la Municipalidad tuvo un presupuesto de 5.500 millones de pesos, pero que cuando asumió le quedaban 500 millones y que con eso se tienen que pagar deudas por 572 millones.

El Intendente afirmó que “hubo despilfarro y gastos obscenos”, porque “se recibió más deuda que plata para pagarla”, y que ante esta situación su prioridad será pagar los sueldos y aguinaldos.

Juan Pablo García explicó que “50 días antes de las elecciones se gastaron casi mil millones de pesos, y que entre las elecciones y el final del mandato, sacaron pagos por 323 millones de pesos a proveedores”.

“El Municipio era una estación de servicio privada para los funcionarios de turno, y este año se gastaron 2.500 litros de nafta por día”, detalló el Intendente. “Existió un consumo de nafta desmedido, sin control”, afirmó.

Aseguró García que en agosto, mes electoral, fue el mes de mayor consumo de vales de combustible: “usaron la plata de los vecinos para uso personal y político y dejaron el municipio desfinanciado”.

El Intendente se propuso reducir el 40% los gastos de combustible del Municipio, y tomó la determinación de que los autos que son patrimonio municipal, no podrán estar destinados a un uso que no sea laboral, y pidió la colaboración de los vecinos para que esto se cumpla, solicitando a que “si ven a un funcionario público haciendo eso, quiero que los vecinos me lo informen”.

Juan Pablo García finalizó el video mencionando que se vienen tiempos de “austeridad con justicia”.

Parte de Prensa Municipal