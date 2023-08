Dolores: La Libertad Avanza contesta al candidato a concejal de la Cámpora – Kirchnerismo – Unión por la Patria

Gaston Garofalo “quiere ordenar, priorizar y transparentar los recursos del Estado, en donde la salud como la Educación estén primero en la agenda de gestiones Públicas de la comuna”.

✓No es cierto que el Candidato de la Libertad Avanza quiera el cierre o el abandono del Hospital como ha señalado en medios locales Candidato a Concejal por la Cámpora y el kirchnerismo, hoy devenido en llamarse ” Unión por la Patria”.

✓Por su profesión debería construir contenido sobre proyectos propios y no sobre falacias en relación a las propuestas a otros Candidatos; pero quizás la preocupación por la pérdida del poder de su fuerza a nivel Nacional y la clara consonancia de ello en su candidato local, sin poder explicar el gobierno y modelo de país que defiende, con las décadas de mayor decadencia de la Argentina, descarada CORRUPCIÓN, inflación, pobreza extrema, un sistema educativo dónde los chicos no aprenden ni comprenden; quizás mintiendo sobre otros candidatos piense que los dolorenses y los Argentinos no vamos a tener memoria al emitir nuestro voto.

✓Hay que tener memoria de cómo su fuerza y su Candidato han hecho del Estado una canilla libre de empleos públicos, con sueldos que pagamos todos en personal que no cumple tareas, siendo meramente aguantaderos políticos porque funcionan más como unidades básicas que como oficinas del Estado al servicio de la gente.

✓ Nada es gratis, lo que paga el Estado ” No es gratis” lo pagamos todos con nuestro trabajo y esfuerzo! Pero claramente el modelo que defiende su candidato nos quieren hacer creer que pensar en ” orden, prioridad y transparencia” significa cercenar derechos, porque les asusta que despertemos de una buena vez y tengan que dejar de manejar el Poder y la Caja del Estado, y de paso también trabajar aunque sea una pasantía en el Sector privado.

✓Me preocupa y me asusta que en Dolores nos gobierne un candidato que defiende un espacio y un modelo que no respeta la división de poderes, que “utilicen” las influencias políticas para cerrar causas penales porque si fuera asi estaríamos frente a la misma opción que hoy nos gobierna.

✓El candidato de la Libertad Avanza vive en Dolores, conoce cada rincón de la ciudad y ha gestionado con Praxis, y será sin dudas quien garantice el bienestar y desarrollo.de cada dolorense.

Dra Milena Suárez

Referente y Coordinadora de la Libertad Avanza

Referente de la agrupación Julio Argentino