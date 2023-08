La Secretaria de Deportes de la Municipalidad de Dolores felicita al equipo sub 15 femenino del club Ever Ready que pasó a la final de la Copa Bs As, al derrotar a Gimnasia de la Plata por 2 a 0 y representarán a nuestra ciudad en Mar del Plata los días 23, 24 y 25 de agosto

El plantel está conformado por Tais Grimberg, Juliana Alietti, Candela Montoya, Lara Belmartino, Victoria Pulti, Martina Forgia, Rosario Dávila, Bernarda Sabella, Josefina Blancuzzi y Dolores García.