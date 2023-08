Elecciones PASO 2023: la palabra del Intendente de Dolores, Camilo Etchevarren

Mi intuición me dice que vamos a presenciar una alta participación en estas elecciones, eso muy alentador, superando nuestras expectativas iniciales para este proceso electoral. Mi deseo es que cada vecino ejerza su derecho al voto.

Me llena de alegría y satisfacción el ambiente electoral. Disfruto de las campañas, los actos, las caravanas y el contacto directo con la gente. Las reuniones en los barrios y las inauguraciones son momentos que valoro especialmente, ya que me permiten conectar con la comunidad y comprender sus necesidades. Estar cerca de la gente es lo que más me apasiona en este proceso democrático.