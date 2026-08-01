Villarruel a Diego Santilli: “Sea democrático y respete”

Luego de las críticas del jefe de Gabinete, la vicepresidenta recogió el guante y lanzó un tuit indirecto para responder a los agravios de Santilli.

Victoria Villarruel lanzó un llamativo tuit contra Javier Milei que Diego Santilli no dejó pasar. Por eso, el jefe de Gabinete lanzó duras críticas este viernes contra la vicepresidenta y consideró que debería dar un paso al costado tras sus recurrentes cuestionamientos al primer mandatario.

Durante un reportaje en Radio Mitre, el funcionario tildó de “una barbaridad” y “un disparate” las últimas publicaciones de Villarruel en sus redes sociales, donde expresaba inquietud por el estado del mandatario y criticaba lo que definió como “persecuciones imaginarias”.

“Son agravios impropios de una persona que acompañó al Presidente en la fórmula”, aseveró. Al ser indagado sobre si la titular del Senado tendría que dimitir de su cargo, la respuesta fue tajante: “Que dé un paso al costado. Si cree que es así, que dé un paso al costado, que arme su proceso y que compita”.

La respuesta de Victoria Villarruel a Diego Santilli

Ni lerda ni perezosa, Villarruel decidió responder, sin expresarse de manera directa hacia el jefe de Gabinete. No obstante, su más reciente tuit fue entendido como una dura devolución a las palabras del nuevo libertario: “Uno de los exponentes de la casta política a la que nos enfrentamos en el 2023 y le ganamos, pretende causar daño a la institucionalidad y conspirar contra el orden republicano de nuestra Patria”, comenzó.

“Ésta fue una fórmula mixta que surgió espontáneamente para quebrar la hegemonía de estos parásitos. Sea democrático y respete el voto popular”, concluyó.

Cabe señalar que el conflicto entre Victoria Villarruel y el gobierno de Javier Milei representa la ruptura política e institucional más profunda en la cúpula del Poder Ejecutivo. La tensión escaló de desencuentros por la gestión legislativa a duras acusaciones públicas, en lo que ahora representa un cruce que no parece tener marcha atrás.